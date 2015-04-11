تعرف على تفاصيل جلسة جاريدو مع رئيس الأهلي

عقد محمود طاهر، رئيس نادي الأهلي المصري، جلسة موسعة مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق، وعلاء عبدالصادق، المشرف العام على قطاع الكرة بالقلعة الحمراء.

وطلب طاهر من جاريدو، تفسيراً لتراجع نتائج الفريق، في بطولة الدوري هذا الموسم، والابتعاد عن المنافسة، بقارق 8 نقاط، عن الزمالك المتصدر.

وفي المقابل، أكد جاريدو أن هناك عوامل تعرقل مسيرة الفريق، أهمها كثرة الأصابات، والحظ والتحكيم وملعب الجونة، مشيراً إلى أن الفريق يعاني من نقص شديد في عدة مراكز، ويحتاج لدعم بصفقات جديدة.

ومن جانبه، أكد رئيس الأهلي ، أن مجلس الإدارة يدعم الجهاز الفني، ويثق في قدرته على تصحيح مسار الفريق، والفوز ببطولة الدوري هذا الموسم، وسيتم تدعيم الفريق في بداية الموسم المقبل.