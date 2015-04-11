جمعة: لاعبو الأهلي يهدون بطولة الدوري للزمالك

قال وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق الأول لنادي الأهلي المصري، إن لاعبي الأحمر يهدون بطولة الدوري لمنافسهم التقليدي الزمالك، بتفريطهم في النقاط.

ويتخلف الأهلي، صاحب المركز الثالث ببطولة الدوري بـ40 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الزمالك المتصدر، ويأتي إنبي في المرتبة الثانية بـ44 نقطة.

وأضاف جمعة في تصريحات تليفزيونية، السبت: "لاعبو الفريق يفرطون في النقاط، الواحدة تلو الأخرى، وهو ما يعني أنهم سيمنحون درع الدوري للزمالك، خاصةً وأن زيادة نزيف النقاط يزيد من الضغوط".

وشدد مدير الكرة بالأهلي، على أن جلسة محمود طاهر رئيس النادي، مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني، كانت ضرورية في التوقيت الحالي".