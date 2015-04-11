مصر تخاطب توجو لخوض مباراة ودية في مايو

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، نظيره التوجولي السبت، من أجل إقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين، خلال شهر مايو المقبل، استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا 2017 في الجابون.

وتبدأ مصر مشوارها بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، بمواجهة تنزانيا 13 يونيو المقبل، ضمن مباريات المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبها نيجيريا وتشاد.

كان الأرجنتيني هيكتور كوبر، قد اشترط على الاتحاد المصري، خوض مباريات ودية مع منتخبات إفريقية، من المستوى الأول والثاني.

وتقام المباراة الودية، خلال معسكر المنتخب بين 18 إلى 21 مايو المقبل، قبل معسكر يونيو، استعدادًا لبدء المشوار في التصفيات.