مرتضى يجتمع بلاعبي الزمالك بطلب من فيريرا

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأحد، لدعمهم نفسياً، قبل استئناف مشوار الأبيض، في بطولة الدوري العام.

وجاء قرار مرتضى بالاجتماع مع لاعبي الزمالك، من أجل دعمهم وتحفيزهم، بعد أن بات الفريق قريباً من تحقيق لقب الدوري العام، بعد غياب استمر 11 عاماً.

وطلب البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، من رئيس النادي، الاجتماع بلاعبي الفريق، وتحفيزهم مالياً، حتى يكون لديهم الدافع للفوز بالدوري والكونفدرالية الإفريقية.

يذكر أن الزمالك يتصدر بطولة الدوري العام المصري، برصيد 48 نقطة، إذ يتقدم على إنبي الوصيف، بفارق 4 نقاط، والأهلي صاحب المركز الثالث، بـ8 نقاط.