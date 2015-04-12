محمود طاهر: سنوفر كافة احتياجات جهاز الأهلي

قال محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، إن المجلس سيوفر كل احتياجات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، من أجل المنافسة على جميع البطولات.

وأضاف "طاهر" خلال الجلسة التي جمعته وجاريدو المدير الفني، أن "فريق الكرة في صدر اهتمامات مجلس الإدارة، ولا يمكن أن يتأخر عن توفير كل ما يحتاج إليه".

وشدد "طاهر" على ثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين، وأنه لديه الثقة في قدرتهم على التتويج بجميع البطولات المحلية والأفريقية.

وتابع رئيس مجلس الإدارة، أن "مجلس الإدارة يؤكد استعداده الكامل لتلبية كافة احتياجات جاريدو وجهازه المعاون وكذلك احتياجات اللاعبين من أجل استمرار المنافسة في المشوارين المحلي والأفريقي".