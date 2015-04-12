الأهلي يتيح للاعبيه الاحتراف في 7 أندية أوروبية

أبرم النادي الأهلي، اتفاقية مع 7 أندية أوروبية، للتعاون في مجال تسويق الناشئين وإقامة دورات ودية مشتركة بما يخدم مصلحة كافة الأطراف.

وقال الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت، إن "هيثم عرابي، مدير التعاقدات والعلاقات الخارجية، نجح في إبرام العديد من اتفاقيات التعاون مع الأندية الأوروبية في مختلف الدرجات؛ لخلق فرص احتراف حقيقية للاعبي النادي الناشئين، نظير مقابل مالي يحصل عليه النادي بعد خوض الناشئين فترة معايشة".

وأشار الموقع إلى أن "تلك الخطوة من جانب النادي، تأتي من أجل إتاحة الفرصة أمام ناشئيه، وفتح آفاق جديدة أمام اللاعبين المصريين في الأسواق الأوروبية، بما يعود بالنفع على الكرة المصرية، ومحاولة لتعود اللاعبين مبكرًا على أجواء الاحتراف".

والأندية التي تعاقد معها الأهلي، بحسب الموقع الرسمي، هي: "ديبورتيفو لاكورونا الإسباني، سامبدوريا الإيطالي, موناكو الفرنسي, هلاداس المجري, أودينيزي الإيطالي, واتفورد الإنجليزي, غرناطة الإسباني".