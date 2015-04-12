جاريدو يستحدث نظاما جديدا في الأهلي

استحدث الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، نظامًا جديدًا في الفريق، خلال الفترة المقبلة في بطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

حيث قرر جاريدو إلغاء المعسكرات التي تسبق مباريات الفريق في بطولة الدوري العام وبطولة أفريقيا، بحيث أن الفريق يخوض التدريبات قبل المباراة بيوم ويتم إعلان القائمة، ويذهب كل لاعب لمنزله، ويتجمع الفريق صباح يوم المباراة.

وأكد جاريدو أن هذا النظام مطبق في أوروبا، خاصة في ريال مدريد وبرشلونة، وجميع الأندية في الدوريين الإنجليزي والإيطالي.

يذكر أن الأهلي سيواجه الأسيوطي، الثلاثاء في بطولة الدوري العام، وقرر جاريدو إلغاء معسكر الفريق، الذي كان من المقرر إقامته غدا.