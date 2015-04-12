السولية ينفي شائعات توقيعه للأهلي والزمالك

نفى عمرو السولية لاعب وسط فريق الإسماعيلي ومنتخب مصر توقيعه لأحد ناديي القمة الأهلي أو الزمالك للانتقال إلى أحدهما نهاية الموسم الجاري.

وقال طارق يحيى المدير الفني لفريق الإسماعيلي إنه تلقى وعداً من عمرو السولية بالتجديد للدراويش وعدم الانتقال للأهلي أو الزمالك، مثله مثل نجم وقائد الفريق حسني عبد ربه.

وأكد يحيي أنه طلب من السولية البقاء مع الدراويش لحاجة الفريق لجهوده خاصة وأن النادي يسعى لضم بعض اللاعبين المميزين في نهاية الموسم الجاري، لضمان المنافسة بقوة على الدوري المصري في الموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير قد كشفت عن اقتراب انتقال نجم الدراويش لأحد فريقي القمة الأهلي أو الزمالك إلا أن اللاعب نفى ذلك مؤكداً بقائه في الإسماعيلي.