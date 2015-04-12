كوفي يرد على انتقاله للأهلي المصري

كشف محمد كوفي، مدافع نادي الزمالك ومنتخب بوركينا فاسو عن حقيقة الأنباء التي ترددت حول دخوله في مفاوضات للانتقال لصفوف النادي الأهلي مطلع الموسم المقبل.

وقال كوفي في تصريح خاص لشبكة إرم الإخبارية: "لم أدخل في أي مفاوضات من أي نوع سواء شفهية أو رسمية مع النادي الأهلي".

وأضاف كوفي: "لن ألعب في مصر إلا لنادي الزمالك، وفي حالة رغبتي في الرحيل عن القلعة البيضاء، فسيكون للاحتراف في أوروبا أو الخليج".

يذكر أن إحدى الصحف المصرية نشرت خبراً عن دخول كوفي في مفاوضات من أجل الانتقال لصفوف الأهلي، في بداية الموسم المقبل".