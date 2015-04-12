الزمالك يسخر من أنباء التفاوض مع صبري رحيل

سخر نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور من الأنباء التي ترددت عن رغبة الأبيض في إعادة صبري رحيل، ظهير أيسر الأهلي لصفوف االفريق الكروي مرة أخرى في بداية الموسم المقبل.

وقال إسماعيل يوسف، مدير الكرة بالزمالك، في تصريح خاص لشبكة إرم الإخبارية: "أكيد من نشر خبر عودة صبري رحيل للزمالك كان بيهزر، هل هذا كلام يعقل".

وأضاف رحيل: "رحيل رحل عن الزمالك وهو في قمة مستواه الفني، والآن هو على دكة الأهلي لا يشارك في المباريات، ومستواه في انهيار مستمر، هل يعقل أن نعيد لاعب باع النادي من أجل الأموال، بالإضافة لأنه احتياطي في النادي المنافس".

يذكر أن صبري رحيل، قرر الرحيل عن صفوف الأهلي في نهاية الموسم الحالي، بسبب فشله في المشاركة كأساسي، بعد التعاقد مع حسين السيد.