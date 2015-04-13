صالح جمعة يرحب بالعودة لمصر عبر هذا النادي

رحب صالح جمعة لاعب ناسيونال مادير البرتغالي، بالانتقال لصفوف النادي الأهلي، في بداية الفترة الانتقالات الصيفية القادمة، مطلع الموسم المقبل.

وقال جمعة، في تصريحات صحفية "أنا معار حاليا لصفوف ماديرا البرتغالي، حتى نهاية الموسم الحالي، وبعد انتهاء الإعارة سيتم تحديد مصيري بشكل نهائي".

وأضاف اللاعب "في حالة عدم تجديد عقدي مع ماديرا البرتغالي، سيكون الانتقال للأهلي، هو قراري النهائي".

يذكر أن النادي الأهلي، فتح خط مفاوضات مع صالح جمعة، لضمه في بداية الفترة الانتقالات الصيفية القادمة، مطلع الموسم المقبل.