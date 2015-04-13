صالح جمعة يرحب بالعودة لمصر عبر هذا النادي

صالح جمعة يرحب بالعودة لمصر عبر هذا...

اللاعب يشير في تصريحات صحفية أنه في حالة عدم تجديد عقده مع ماديرا البرتغالي، سيكون الانتقال للأهلي، هو قراره النهائي.

المصدر: القاهرة من كريم محمد

رحب صالح جمعة لاعب ناسيونال مادير البرتغالي، بالانتقال لصفوف النادي الأهلي، في بداية الفترة الانتقالات الصيفية القادمة، مطلع الموسم المقبل.

وقال جمعة، في تصريحات صحفية "أنا معار حاليا لصفوف ماديرا البرتغالي، حتى نهاية الموسم الحالي، وبعد انتهاء الإعارة سيتم تحديد مصيري بشكل نهائي".

وأضاف اللاعب "في حالة عدم تجديد عقدي مع ماديرا البرتغالي، سيكون الانتقال للأهلي، هو قراري النهائي".

يذكر أن النادي الأهلي، فتح خط مفاوضات مع صالح جمعة، لضمه في بداية الفترة الانتقالات الصيفية القادمة، مطلع الموسم المقبل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الأهلي المصري
تاريخ النشر
تاريخ التحديث