تفاصيل صراع الأهلي والزمالك على صفقة "السولية"

شهدت الساعات القليلة الماضية، مفاوضات مكثفة من جانب ناديي الأهلي والزمالك المصريين، من أجل الفوز بخدمات عمرو السولية ، نجم وسط الفراعنة، وفريق الإسماعيلي، في الموسم المقبل.

السولية أصبح هدفاً للأهلي والزمالك في الموسم المقبل، بفضل إمكانياته الفنية العالية التي يراهن عليها مسؤولو القطبين لحسم الصفقة السوبر.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية تفاصيل صراع قطبي الكرة المصرية لحسم صفقة السولية..

عبد الوهاب يقود المفاوضات الحمراء.. وسليمان يتحدى

يقود مفاوضات النادي الأهلي المهندس محمد عبد الوهاب، عضو مجلس الإدارة، لعلاقاته القوية مع مسؤولي الإسماعيلي ودخوله في اتصالات مكثفة من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي، في فترات سابقة مع إدارة الدراويش.

وأعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك التحدي، وبدأ مفاوضات جادة للحصول على خدمات اللاعب في المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق الأبيض يحتاج لاعباً بمواصفات السولية.

معسكر المنتخب يشعل الصراع

أشعل معسكر منتخب مصر الصراع بين الأهلي والزمالك لحسم الصفقة، بعد أن بدأ لاعبو القطبين محادثات ودية مع اللاعب لإقناعه بالتوقيع لأحد الناديين.

ويقود مفاوضات الأهلي مع السولية داخل معسكر المنتخب القائد حسام غالي، وأيضاً سعد سمير، الذي يرتبط بعلاقات قوية مع نجم الإسماعيلي منذ تواجدهما في صفوف المنتخب الأولمبي.

وتحدث أكثر من لاعب زملكاوي مع السولية أبرزهم أحمد عيد عبد الملك وإبراهيم صلاح وحازم إمام.

السولية يسعى للاحتراف

على عكس اتجاه مفاوضات القطبين مع السولية، يسعى اللاعب للاحتراف في الفترة المقبلة في أوروبا، خاصة أنه تلقى عروضاً من أندية أوروبية مثل فياريال الإسباني وستارك النرويجي.

ويأمل السولية حسم مسألة رحيله، لإنهاء الجدل حول انتقاله.