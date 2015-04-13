3 أسرار لا تعرفها عن مؤمن زكريا

يحتفل مؤمن زكريا، مهاجم فريق الأهلي والمنتخب المصري، اليوم الاثنين بعيد ميلاده بعد أن أتم عامه الـ27.

مؤمن زكريا يملك موهبة كبيرة، وبدأ مسيرته في النادي الأهلي بقطاع الناشئين، ثم رحل إلى الإنتاج الحربي وانتقل للمصري البورسعيدي ورحل لإنبي، ثم انتقل على سبيل الإعارة للزمالك قبل أن يعود للأهلي.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية أسرار مسيرة مؤمن زكريا مع الساحرة المستديرة

البدري طرده من الأهلي

كان حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، صاحب قرار الاستغناء عن مؤمن زكريا في صفوف الأهلي، حين كان مديراً فنياً للفريق الأحمر في موسم 2009-2010.

ورفض البدري قيد مؤمن في قائمة اللاعبين الخمسة، وفضل اعتماد قيد الحارس أحمد عادل ومصطفى شبيطة وعبد الله فاروق ومحمد طلعت وأيمن أشرف في ذلك الموسم.

البدري كان صاحب القرار في استبعاد مؤمن زكريا لعدم اقتناعه بقدراته الفنية.

نبوءة القيعي

تنبأ عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالأهلي، بتألق مؤمن زكريا، وأكد أنه أحد اللاعبين الموهوبين وكان يستحق البقاء في القلعة الحمراء.

وكان القيعي صاحب قرار رحيل مؤمن للإنتاج الحربي، أملاً في ضمه مرة أخرى للأهلي بعد نهاية عقده، ولكن تدخل كامل أبوعلي رئيس المصري البورسعيدي السابق، في موسم 2010-2011، ما أدى لتحويل مساره لبورسعيد.

ميدو والتحول التاريخي

نجح أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني السابق للزمالك، في إجراء تحول تاريخي في مسار مؤمن زكريا بعد أن أبعده عن مركز رأس الحربة أو المهاجم المتأخر، إلى مركز لاعب الوسط المهاجم، وتكليفه بأدوار دفاعية، ليصبح مؤمن أحد أفضل اللاعبين في هذا المركز.