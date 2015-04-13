غالي يكشف حقيقة الأزمة بين لاعبي الأهلي والزمالك

أكد حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمنتخب المصري، أن لاعبي الأهلي والزمالك على قلب رجل واحد، ولا توجد انقسامات بينهم، خلال تجمعهم مع المنتخب.

وتم تداول العديد من الصور، خلال معسكر المنتخب الأخير الذي جرى بين (8 ـ 11 أبريل) للاعبي الأهلي منفردين، وكذلك للاعبي الزمالك منفردين.

وقال "غالي" في تصريحات للصحفيين، الإثنين: "الصورة التي تم تسريبها من معسكر المنتخب لا تعبر عن الواقع، فالمنتخب على قلب رجل واحد"، مشيرًا إلى أن "المنافسة بين الأهلي والزمالك ليس لها علاقة بالمنتخب، ولا يوجد فرق بين لاعب هنا ولاعب هناك".

وأضاف "العلاقات بين اللاعبين لا تعرف الحساسية الموجودة في المنافسة المحلية، والدليل أن أفضل صديقين لي هما أحمد حسام (ميدو) وجمال حمزة".