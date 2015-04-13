الزمالك يهدد لاعبه بالشطب نهائيا

رغم الاتفاق على رحيل رضا العزب من نادي الزمالك في بداية الموسم المقبل، لكن اللاعب مازال يصر على التمرد على ناديه، ورفض الالتزام بقرارت الجهاز الفني بقيادة البرتغالي فيريرا.

من جانبه، قال أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك، في تصريح خاص لشبكة "إرم" الإخبارية "رضا العزب مازل مصرًا على التمرد، رغم الموافقة على رحيله في بداية الموسم المقبل، لنادي سموحة".

وأضاف مرتضى "إذا لم يلتزم اللاعب سنتراجع عن قرار رحيله عن الفريق، وسنصعّد الأمر، حتى يصل لشطبه من سجلات اتحاد الكرة نهائيًا".

يذكر أن رضا العزب انضم لصفوف الزمالك في بداية الموسم الحالي، لكنه فشل في حجز مكان له في التشكيل الأساسي للفريق.