عبد الظاهر يطلب عقد جلسة عاجلة مع جاريدو

طلب أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي، عقد جلسة مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق لمعرفة أسباب استبعاده المستمر من قائمة الفريق هذا الموسم.

وسيطب عبد الظاهر، معرفة الأسباب التي تدفع الجهاز الفني لاستبعاده المستمر من قائمة الفريق، رغم النقص العددي في صفوف خط الهجوم، بسبب الإصابات أو الإيقافات.

ويسعى عبد الظاهر لتحديد مصيره مع الأهلي، من أجل اتخاذ قرار نهائي سواء برحيله عن الفريق في الموسم المقبل أو الاستمرار في حالة الحصول على وعد بالمشاركة بشكل أساسي.

يذكر أن الإسباني جاريدو، استبعد أحمد عبد الظاهر من قائمة الأهلي في مباريات الفريق الأخيرة، رغم غياب معظم مهاجمي الفريق للإصابة.