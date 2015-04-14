3 أسباب تقرب الأهلي من خطف نجم الدوري البرتغالي

لم تكن التصريحات التي أدلى بها صالح جمعة، لاعب وسط فريق إنبي المعار إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي، حول رغبته في الرحيل للأهلي حال العودة للدوري المصري، مجرد حديث متسرع من دينامو المنتخب الأوليمبي.

صالح جمعة عقد العزم على العودة للدوري المصري، رغم تألقه في البرتغال مع ماديرا، ولكن تردد مسؤولي الأخير في تجديد إعارته فتح الباب أمام عودة اللاعب لمصر.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية الأسباب التي تقرب صالح جمعة من الرحيل للنادي الأهلي ..

رغبة جاريدو في التعاقد مع خليفة لحسام غالي

يرغب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للأهلي، في التعاقد مع لاعب سوبر في خط الوسط الارتكاز، ليكون خليفة للقائد حسام غالي، الذي يعيش حالة من التراجع الفني.

وطلب جاريدو التعاقد مع صفقة سوبر في هذا المركز، ورشح مسؤولو الأهلي أكثر من لاعب مثل عمرو السولية لاعب وسط الإسماعيلي، وصلاح ريكو نجم الشرطة، وصالح جمعة الذي تبدو كفته أرجح، نظراً لأنه يمتلك عنصر صغر السن بخلاف القدرات الفنية العالية.

قوة علاقات علاء عبدالصادق وإدارة إنبي

تبدو صفقة جمعة الأقرب نظراً لقوة علاقات علاء عبدالصادق، مدير قطاع الكرة بالأهلي، بإدارة نادي إنبي الذي سبق أن عمل به مشرفاً على قطاع الكرة، وكان زميلاً لماجد نجاتي رئيس القلعة البترولية الحالي.

عبدالصادق أبدى تحمسه لإنهاء صفقة صالح جمعة، نظراً لهذه العلاقة القوية بينه وبين إدارة إنبي، وهي التي حسمت صفقة مؤمن زكريا في شهر يناير الماضي.

رغبة اللاعب

يبقى صالح جمعة باحثاً بقوة عن فكرة الرحيل للأهلي، ومنذ فترة ليست بالقصيرة، وقبل احترافه بالدوري البرتغالي.

جمعة يسعى بكل قوة لتحقيق حلمه بالرحيل للأهلي، الذي يراه بوابته للشهرة والنجومية وإثبات موهبته العالية للجميع، بل وحجز مكان أساسي في منتخب مصر.