"كوبر" معجب بـ"رباعي" المنتخب الأوليمبي

أبدى الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، إعجابه بأكثر من لاعب في المنتخب الأوليمبي، والذي تغلب الأحد على بوروندي بهدفين نظيفين، وتأهل لدورة الألعاب الأفريقية، سبتمبر المقبل في الكونغو برازفيل.

وقال "كوبر" لمعاونيه، إنه سعيد بمستوى لاعبي الأهلي محمود حسن "تريزيجيه"، ورمضان صبحي، بالإضافة إلى محمود عبدالمنعم "كهربا"، ورامي ربيعة لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأكد المدير الفني، أن اللاعبين سيكونون ضمن دائرة اهتماماته في المنتخب الأول، مؤكدًا أنهم سيكونون ركيزة المنتخب الأول، خلال الفترة المقبلة.

وأبدى "كوبر"، تعجبه من عدم اعتماد الإسباني كارلوس جاريدو، مدرب الأهلي على رمضان صبحي، وأنه لابد من تذليل كل العقبات أمامه كي يشارك بصفة أساسية مع فريقه.