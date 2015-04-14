3 أسباب أعادت البريق لسموحة مع طولان

حالة من التألق الفني يعيشها فريق سموحة السكندري، في الفترة الأخيرة تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان.

سموحة استطاع أن يقدم مستويات رائعة، وابتعد عن المراكز الأخيرة وتأهل لدور الستة عشر لدوري أبطال أفريقيا منذ تولي طولان مهمته خلفاً للمدرب الفرنسي دينيس لافاني.

وترصد شبكة "إرم" الإخبارية أسباب تألق سموحة مع مدربه حلمي طولان في السطور القادمة.

تحذير الكبار

وجه طولان إنذاراً شديد اللهجة للاعبين الكبار في بداية عمله، ودخل في صدامات مع صلاح أمين الذي قام بتغريمه 50 ألف جنيه بخلاف هاني العجيزي وهو ما ساهم في إعادة الانضباط للاعبي الفريق السكندري، الذين تأثروا بحالة التسيب في عهد لافاني.

طولان المعروف بصرامته نجح في احتواء أزمات لاعبي سموحة بفضل قراراته الحازمة.

الصفقات الأفريقية

لعبت الصفقات الوافدة من فريق سيوي سبور الإيفواري دوراً كبيراً في إعادة التألق لسموحة خاصة الهداف هيرمان كواو، الذي أصبح أحد نجوم الفريق السكندري.

خلطة الوسط

نجح طولان في إعادة الحيوية لمنطقة وسط الملعب بسموحة من خلال الرباعي أحمد شكري وإبراهيم عبد الخالق وعمرو المنوفي وأحمد نبيل "مانجا".

وجهز طولان بدائل مميزة لهذا الرباعي مثل مصطفى طلعت وحسام غالي وإبراهيم حسن.