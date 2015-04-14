موقع الفيولا يشن هجومًا عنيفًا على صلاح

شن موقع "فيولا نيوز" الإيطالي، هجومًا عنيفًا على اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فيورنتينا الإيطالي، وذلك بسبب تراجع مستواه في مباراتي الفريق أمام يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، وأمام نابولي في الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.

ونشر الموقع تقريرًا بعنوان "بدأت المرحلة الثانية لصلاح .. الأكثر صعوبة"، وكشف التقرير عن أن المنافسين بدأوا في التعرف على طريقة إيقاف صلاح، مما أدي إلى تراجع أداء الفيولا في آخر مباراتين بسبب إحكام الرقابة على اللاعب المصري.

وأوضح التقرير أن صلاح بدأ يسير على خطى الكولومبي خوان كوادرادو، لاعب الفيولا السابق وتشيلسي الحالي، حيث إن اللاعب الكولومبي ظهر بشكل قوي مع فريقه في بداية انتقاله له، وبدأ مستواه يتراجع مع مرور الوقت.

وطالب التقريراللاعب المصري بضرورة استعادة مستواه الجيد الذي ظهر عليها في بداية مشواره مع الفريق.