الأهلي يمنع إذاعة لقاء الأسيوطي

قرر النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، منع إذاعة لقاء الفريق اليوم أمام الأسيوطي ببطولة الدوري العام، بسبب أزمة المستحقات المالية للنادي لدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وقالت إدارة النادي عبر موقعه الرسمي "أعلنت إدارة النادى عن عدم إذاعة مباراة الأهلى مع الأسيوطى، التى تجرى فعالياتها فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، بإستاد بترو سبورت، وذلك لعدم قيام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بسداد المستحقات المالية المتأخرة للأهلي، والتي تبلغ 15 مليون جنيه تقريباً".

وحمّلت إدارة النادي التليفزيون المسئولية كاملة، لعدم التزامه بالعقد المبرم مع الأهلى، وعدم سداد المستحقات المالية المترتبة عن هذا العقد، والذي بموجبه حصل التليفزيون المصري على حقوق بث مباريات الأهلي في بطولة الدوري.

وأكدت إدارة النادي أنها قامت بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون عدة مرات، وقامت بإرسال إنذار على يد محضر للتليفزيون، بضرورة سداد المستحقات المالية للأهلي، وإلا سيقوم النادي باتخاذ الإجراءات القانونية، لكن التليفزيون المصري لم يرد على كافة المكاتبات التي أرسلها النادي.