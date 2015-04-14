الأهلي المصري يواجه موناكو في الصيف

أنهى النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، اتفاقه مع نادي موناكو الفرنسي، من أجل إقامة لقاء ودي، خلال الصيف المقبل، عقب انتهاء بطولة الدوري العام في مصر.

حيث نجح هيثم عرابي مدير لجنة التسويق في الأهلي، في التوصل لاتفاق مع نادي موناكو الفرنسي، على مواجهة القلعة الحمراء وديًا.

ومن المنتظر أن يقوم الجهاز الفني للأهلي بقيادة الإسباني جاريدو، بتحديد موعد اللقاء وفقًا لارتباطات الفريق، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لإقامة أكثر من لقاء ودي عقب انتهاء الدوري العام في نهاية شهر يوليو، من أجل تجهيز الفريق، لمنافسات دور الـ 8 لدوري أبطال إفريقيا.