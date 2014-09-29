حسام حسن يهدد بالاستقالة من الزمالك

رفض الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة حسام حسن فكرة انتقال لاعب الفريق محمد عبدالشافي لصفوف نادي أهلي جدة السعودي مقابل مليون و100 ألف دولار.

حيث عقد الجهاز الفني للزمالك اجتماعاً عاجلاً، وأبلغوا الإدارة رفض العرض السعودي للتعاقد مع عبدالشافي بسبب عدم وجود بديل له في الفريق.

وهدد حسام حسن وشقيقه إبراهيم مدير الكرة بالنادي، بالاستقالة من تدريب الفريق في حالة موافقة مجلس الإدارة على رحيل محمد عبدالشافي، خاصة أن الفريق لا يمتلك لاعب في نفس إمكانيات ظهير أيسر منتخب مصر.

يذكر أن عبدالشافي يتمسك بالرحيل عن نادي الزمالك، والانتقال لصفوف أهلي جدة بسبب العرض المغري الذي تلقاه للانتقال للدوري السعودي، قبل غلق باب القيد هناك.