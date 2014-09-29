مرتضى يهدد: سأسقط عضوية الأهلي

واصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حربه ضد مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود طاهر بسبب موقف النادي الأحمر من لجنة الأندية.

وقال مرتضى منصور في تصريح خاص لـ إرم: "إن الأهلي يتمادى في العداء مع كل أندية مصر، وسيدفع الثمن غالياً إذا استمر في موقفه المتعنت ضد لجنة الأندية".

وأضاف: "سيتم إسقاط عضوية النادي الأهلي في لجنة الأندية في حالة عدم حضور ممثل للنادي في الاجتماع القادم للجنة".

يذكر أن النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر أعلن تجميد عضويته في لجنة الأندية بسبب الهجوم الذي تعرض له المجلس من مرتضى منصور رئيس اللجنة.