مورينيو يرضى أخيرا عن محمد صلاح

المهاجم الإيفواري المخضرم لم يرافق البلوز للبرتغال ومورينيو يؤكد إصابته في الكاحل

أعلن البرتغالي جوزي مورينيو عن إصابة مهاجمه الإيفواري ديديي دروغبا و غيابه عن لقاء سبورتينغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وقال مورينيو :" دروغبا يعاني من مشاكل في الكاحل و قد يغيب لأسابيع لن يكون حاضرا في لشبونة و لا أعتقد أنه سيكون جاهزا الأحد القادم أيضا."

وبالمقابل سيكون المهاجم الإسباني ديغو كوستا حاضرا في المقابلة رغم مشاكله الصحية و أكد المدرب البرتغالي أن اللاعب سيبدأ اللقاء أساسيا ، متمنيا أن يسمح له المنتخب الإسباني بالغياب في فترة اللقاءات الدولية.

وسيغيب عن تشيلسي أيضا البرازيلي راميريز بسبب الإصابة بينما ضمت اللائحة الدولي المصري محمد صلاح.

يذكر أن مورينيو كان قد استبعد صلاح من مواجهة الفريق السابقة بدوري الأبطال أمام شالكة الألماني.