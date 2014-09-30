جاريدو يطلب التعاقد مع ظهير أيسر

المصدر: القاهرة ـ من إيهاب محروس

طلب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة القلعة الحمراء، سرعة التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وعلمت شبكة "إرم" الإخبارية أن جاريدو أبلغ علاء عبد الصادق رئيس جهاز الكرة عدم قناعته بمستوى الثنائي صبري رحيل وحسين السيد مارسليو، بالرغم من الاعتماد على الأول بشكل أساسي فى البطولة الأفريقية.

وطلب عبد الصادق من المدرب الأسباني الصبر على الثنائي خاصة صبرى رحيل الذي غاب لفترة طويلة عن المشاركة فى المباريات سواء للإصابة أو للاعتماد علي لاعبين سابقين مثل سيد معوض وأحمد شديد قناوي.

ولفت رئيس جهاز الكرة نظر جاريدو إلى أن الوقت ما زال مبكراً على الحديث عن صفقات جديدة بالتحديد فى المراكز التى بها أكثر من بديل، أما ما يتعلق بالمراكز التى تحتاج دعما سريعا فجاري العمل على توفيرها في يناير.

كان جاريدو قد طلب التعاقد مع ثلاثة لاعبين سوبر فى مراكز الظهير الأيمن ووسط الملعب المدافع والمهاجم.