الأهلي يلغي احتفالية الأكثر تتويجا

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر بشكل نهائي، على إلغاء احتفالية حصول المارد الأحمر على لقب أكثر الأندية العالمية تتويجاً للألقاب القارية متفوقاً على إي سي ميلان الإيطالي، والتي كان من المزمع إقامتها نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وعلمت شبكة "إرم" الإخبارية أن المجلس سيعتمد قرار إلغاء الاحتفالية في الاجتماع المقبل بعدما فشل مسئولي الأهلي في إقناع الأمن بضرورة حضور الجماهير للاحتفالية.

بجانب عدم التوصل لاتفاق مع أحد الأندية العالمية للمشاركة في مباراة ودية، سواء فريق ميلان الإيطالي أو بوكا جونيور الأرجنتيني، بالإضافة إلى فشل اللجنة المشرفة على تنظيم الاحتفالية في توفير رعاة تتحمل مصاريف التمويل.

كان مجلس الأهلي قد شكل لجنة برئاسة أحمد سعيد نائب الرئيس وعضوية كلا من كامل زاهر أمين الصندوق وطاهر الشيخ وعماد وحيد عضوا المجلس للإشراف على تنظيم الاحتفالية.