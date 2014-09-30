"خناقة" في مران الأهلي

المصدر: القاهرة ـ من إيهاب محروس

شهد مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم، استعدالدا لخوض لقاء الرجاء يوم الخميس القادم, في افتتاح مباريات الفريق الأحمر في بطولة الدوري، مشادة بسبب طبيب الفريق.

حيث قام علاء عبدالصادق المشرف العام علي الكرة بالنادي الأهلي, بتعنيف خالد محمود طبيب الفريق بسب تأخره عن موعد مران الفريق لمدة ساعة كاملة.

ودخل الثنائي في نقاش حاد وتبادلا اتهامات وتراشق بالألفاظ, بسبب تأخر الطبيب.

وشعر عبدالصادق بالرعب بعد تأخر خالد محمود خوفا من تعرض أي لاعب لإصابة خطيرة في عدم وجود طبيب في المران.

وتدخل باقي أعضاء الجهاز الفني لتهدئة الأجواء بين علاء عبدالصادق وطبيب الفريق, حتي لا تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.