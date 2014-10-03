أخيراً.. جاريدو يرضى عن متعب

أخيراً.. جاريدو يرضى عن متعب

المدير الفني للأهلي يوجه التهنئة للاعب الفريق بعد أن أحرز هدف لقاء الرجاء, وطالبه بالارتقاء بمستواه للاعتماد عليه كأساسي في الفترة المقبلة.

المصدر: القاهرة- من إيهاب محروس

أبدى المدير الفني للنادي الأهلي، خوان كارلوس جاريدو، سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه عماد متعب في لقاء الرجاء بالدوري والذي انتهى بخساراة الفريق الأحمر 2/1 .

ووجه جاريدو التهنئة لعماد متعب لإحرازه هدف الفريق في لقاء الرجاء, بعد فترة غياب طويلة عن التهديف, وطالبه بالارتقاء بمستواه للاعتماد عليه كأساسي في الفترة المقبلة.

ويفكر جاريدو في الدفع بالثنائي عماد متعب وأحمد عبدالظاهر في التشكيل الأساسي للأهلي في لقاء الإسماعيلي القادم بالدوري العام المصري.

يذكر أن عماد متعب أحرز هدف الأهلي الوحيد في لقاء الرجاء الذي انتهى, بخسارة الفريق الأحمر 2/1.

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