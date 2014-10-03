حسام حسن: نادم على تجربتي مع الزمالك

قال حسام حسن، المدير الفني المُقال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه يشعر بالندم لخوض تجربة التدريب في القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن "مرتضى منصور رئيس النادي، هو المدير الفني الحقيقي للفريق".

وقال "حسن" في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "تعرضت لظلم شديد في الزمالك. لم أحصل على فرصتي كاملة مع الفريق. كانت السكين على رقبتي منذ أول يوم".

وأضاف "مرتضى منصور رئيس النادي، يتدخل في التشكيل. يطلب مني أن يشارك هذا اللاعب ولا يشارك هذا اللاعب، وطلب مني أن يرحل عبدالشافي رغم رفضي بحجة مصلحة النادي".

وتابع حسام: "أشعر بالندم على هذه التجربة مع الزمالك، فلقد كنت المدير الفني لمنتخب الأردن ورحلت رغم المرتب الكبير الذي كنت أحصل عليه، وكنت على أبواب المشاركة في كأس الأمم الآسيوية".

يذكر أن مجلس إدارة الزمالك، قرر إقالة حسام حس، بسبب تواضع النتائج في الفترة الأخيرة، والتعادل أمام الشرطة والداخلية في بطولة الدوري المحلي.