جاريدو يدافع عن بديل باسم علي

دافع المدير الفني للنادي الأهلي خوان كارلوس جاريدو، عن المدافع شريف حازم الذي شارك في مباراة الخميس أمام الرجاء بالدوري الممتاز، في الجهة اليمنى بديلا للاعب باسم علي لإيقافه من اتحاد الكرة.

وظهر شريف حازم بمستوى متواضع أمام الرجاء، وحمله البعض جزءا كبيرا من مسؤولية الهدف الثاني لفريق الرجاء.

وأكد جاريدو فى تصريحات صحفية، أن شريف حازم ظهر بمستوى جيد من وجهة نظره، وقدم المطلوب منه على أكمل وجه، خاصة أنه لم يلعب في مركزه الأصلي، حيث شارك في الجهة اليمنى لتعويض غياب باسم علي.

وكان الأهلي قد خسر في أولى مبارياته بالدوري الممتاز، أمام فريق الرجاء المطروحي بنتيجة 2/ 1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.