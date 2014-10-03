لاعبو الأهلي على الميزان

حذر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، لاعبي الفريق من الإفراط في تناول لحوم عيد الأضحى المبارك.

وهدد جاريدو نجوم الأهلي، بتوقيع عقوبات مالية حال التأكد من زيادة وزن أي لاعب بالفريق، بسبب تناول لحوم العيد، على أن يتم وزنهم مرة أخرى بعد العيد.

ومنح الجهاز الفني للأهلي، اللاعبين راحة لمدة 4 أيام للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، على أن يواصل الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل بالجزيرة.

وكان الأهلي قد خسر في أولى مبارياته بالدوري الممتاز، أمام فريق الرجاء المطروحي بنتيجة 2/ 1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.