لاعبو الأهلي "مستاؤون" من جاريدو

اشتكى بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من خطط اللعب التي ينتهجها المدير الفني الإسباني للفريق، خوان كارلوس جاريدو، والتي تميل إلى الدفاع منذ توليه المسؤولية.

كان الأهلي، خسر أمام الرجاء ( 1 ـ 2 ) في أولى مباريات الفريق بالبطولة المحلية، ولم يقدم الفريق الأحمر الأداء المنتظر منه كحامل للقب.

وعلمت شبكة "إرم" الإخبارية، أن هناك شكاوى كثيرة بين لاعبى الفريق من الطرق الدفاعية التي يلعب بها المدير الفني في المباريات الأخيرة وعدم قناعتهم بطرق اللعب، ويرون أنها عكس ما تتطلبه المباريات، خاصة التي تكون بالقاهرة، ويكون لها أثر كبير على ظهور الأهلي بمستوى سيئ.

كما أبدى عدد من اللاعبين استياءهم من إصرار المدير الفني على اللعب برأس حربة واحد في أغلب المباريات لتخوفه من الهزيمة، وهو ما أدى إلى ندرة إحراز الأهداف فى الفترة الأخيرة، عكس ما كان عليه الفريق حتى وهو فى أسوأ حالاته مع فتحى مبروك، المدير الفنى السابق.

كان علاء عبدالصادق، المشرف العام على الكرة بالنادي، عقد جلسة خاصة باللاعبين بعد مباراة الرجاء، وطالبهم فيها بنسيان الهزيمة تمامًا، مشددًا على أنها مباراة، ويتبقى 37 مباراة في البطولة.