الأهلي يتحمل غرامة باسم علي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، تحمل الغرامة الموقعة على باسم علي، مدافع الفريق، والموقعة عليه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكانت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت الأربعاء، إيقاف باسم علي لمدة شهر وتغريمه 77 ألف جنيه، لتوقيعه لناديي الزمالك والأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتلقي اللاعب، وعدًا من علاء عبد الصادق، رئيس جهاز الكرة بالأهلي، بتحمل إدارة النادي الغرامة المالية الموقعة عليه حال عدم تجميد شكوى الزمالك ضده.

يذكر أن نادي الزمالك تقدم بشكوى ضد اللاعب، قبل أن يعلن مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء، سحب الشكوى رسميًا الخميس.