فييرا يرفض تدريب الزمالك

رفض المدير الفني للمنتخب الكويتي، جورفان فييرا، خلافة حسام حسن في تدريب "الزمالك" المصري.

وكان الناقد الرياضي خالد طلعت، المتواجد حاليا في الكويت، والمقرب من مجلس إدارة الزمالك، قابل المدرب البرازيلي الجمعة 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وفاتحه في موضوع تدريبه لـ"القلعة البيضاء".

وأوضح فييرا، بحسب طلعت، أنه "لا يستطيع قبول عرض الزمالك في الوقت الحالي؛ لارتباطه بعقد مع الكويت، حيث جدد عرضه مع المنتخب الخليجي في الفترة الأخيرة".

وأضاف "أنا مرتبط مع منتخب الكويت بعقد رسمي.. وتنتظرني استحقاقات مهمة مثل بطولة كأس الخليج في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وكأس آسيا في كانون الأول/ يناير 2015".

وعن وجود شرط جزائي في عقده يمكنه من ترك تدريب الكويت، قال فييرا: "أمتلك شرطا جزائيا في عقدي.. لكنني دائما لا أفضل استخدام مثل هذا الأمر في فسخ تعاقدي مع أي ناد أو منتخب، فأنا أفضل دائما الالتزام بتعاقدي حتى نهايته".

وقال المدرب البرازيلي: "أهم ما يميز المدرب هو سمعته ولو تركت تدريب الكويت لتدريب الزمالك بمقابل مادي أكبر، لن تثق بي إدارة الزمالك؛ لأنني من الممكن أن أرحل عن الفريق لتدريب فريق ثالث بمقابل أكبر، لذلك أحافظ دائما على سمعتي".