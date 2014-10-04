مرتضى منصور يتحدى الأهلي

المصدر: القاهرة ـ من أحمد رامي

تحدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، النادي الأهلي, في قضية إيقاف الثلاثي أيمن حفني ومعروف يوسف وخالد قمر بسبب توقيعهم على عقود للقلعة الحمراء.

وقال منصور في تصريح خاص لشبكة "إرم" الإخبارية "أعلن التحدي أمام الجميع، في أن يظهر الاهلي عقود خاصة بثلاثي الزمالك خالد قمر ومعروف يوسف وأيمن حفني لصالحه".

وأضاف منصور "لو الأهلي أظهر العقود الخاصة بالثلاثي وأنهم بالفعل موقعين له، سأقوم أنا شخصيا بإيقاف الثلاثي, قبل أن يصدر أي قرار رسمي من اتحاد الكرة".

يذكر أن مرتضى منصور نجح في إيقاف باسم علي لاعب الأهلي لمدة شهر، بسبب توقيعه على عقود للزمالك رغم انتقاله للأهلي.