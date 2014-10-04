لجنة الكرة بالزمالك تفضل راجيفيتش

وضعت لجنة الكرة بنادي الزمالك، الصربي راجيفيتش، كاختيار أول لتولي المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لحسام حسن الذي تمت إقالته الأربعاء الماضي.

وعلمت شبكة "إرم" الإخبارية، أن وضع لجنة الكرة، راجيفيتش، كاختيار أول نظرًا لخبرته العريضة داخل القارة الإفريقية؛ حيث قاد المنتخب الغاني لنهائي أمم أفريقيا 2010، قبل خسارته من مصر، بالإضافة إلى قيادته للنجوم السوداء في مونديال جنوب إفريقيا 2010 إلى ربع نهائي البطولة، بالإضافة لتدريبه منتخب قطر، وأهلي جدة السعودي.

ووضعت اللجنة، التي صدر قرار بتشكيلها أمس الجمعة، الفرنسي برنارد سيموندي، في المرتبة الثانية، لخبرته الكبيرة، حيث أشرف على تدريب أندية وفاق سطيف الجزائري، والخريطيات والأهلي القطريين، ومنتخبات غينيا وبوركينا فاسو وبنين.

وجاء في المرتبة الثالثة والأخيرة، الأرجنتيني هيكتور كوبر الملقب بـ"المنحوس", لوجود بعض التحفظات عليه، أبرزها عدم تدريبة في إفريقيا, وكذلك عدم توليه منصب الرجل الأول في الجهاز الفني لأي فريق.

كان مجلس إداراة نادي الزمالك، قرر تعيين لجنة كرة بالنادي، تكون أولى مهامها اختيار مدير فني جديد للفريق.

وتتكون لجنة الكرة من كل من: محمود أبورجيلة، وحازم أمام، وأيمن يونس، وفاروق جعفر.