مرتضى يختبر مدرب الزمالك الجديد

يتحتم على المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، اجتياز اختبار أمام مرتضى منصور، رئيس النادي، كي يتقلد منصبه الجديد، بحسب ما صرح به إسماعيل يوسف مدير الكرة.

ويبحث الزمالك عن مدير فني أجنبي جديد للفريق، خلفًا لحسام حسن، وتنحصر الاختيارات بين كل من الصربي راجيفيتش، والأرجنتيني "كوبر"، والبرتغالي "باتشيكو".

وقال إسماعيل يوسف، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن "اختيار المدير الفني الجديد للفريق سيكون بناءً علي مقابلة شخصية مع مرتضي منصور، رئيس النادي لحسم هوية المدرب وبناءً على قوة الشخصية".

وأضاف "يوسف" أن "السيرة الذاتية للمدربين الثلاثة قوية وسينهي النادي في الفترة المقبلة، التعاقد مع أحدهم"، موضحًا أن "الفريق لا يحتاج إلي صفقات جديدة خلال هذه الفترة، وسيكتفي بالقائمة الحالية".