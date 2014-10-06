سموحة يقيل مدربه صدقي بعد خسارة مفاجئة

القاهرة - لم يشفع لحمادة صدقي مدرب سموحة تحقيق نتائج إيجابية في الموسم الماضي وقرر ناديه الانفصال عنه بعد خسارة مفاجئة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأعلن سموحة بموقعه على الانترنت "توجيه الشكر" لصدقي وتمني كل التوفيق في مشواره القادم في ملاعب كرة القدم.

وقال محمد فرج عامر رئيس سموحة: "إدارة النادي ارتأت ضرورة توجيه الشكر للمدرب في هذا التوقيت من أجل إحداث تغيير حقيقي داخل الجهاز الفني بما يتناسب مع المرحلة القادمة للفريق والتي تتضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والمنافسة على الدوري والكأس".

وأضاف: "قرار الإدارة لا يقلل على الإطلاق من شأن صدقي فهذا هو حال كرة القدم، المجلس يفاضل في التوقيت الحالي بين عدد من المدربين الكبار سواء الأجانب أو المحليين".

وكان صدقي حقق نتائج رائعة في الموسم الماضي واحتل المركز الثاني في الدوري خلف الأهلي البطل ليتأهل لدوري الأبطال لأول مرة كما بلغ نهائي كأس مصر قبل أن يخسر بصعوبة أمام الزمالك.

وجمع سموحة سبع نقاط من أول ثلاث مباريات في الدوري بالموسم الجديد وكان متقدماً 2-1 على طلائع الجيش الثلاثاء الماضي قبل أن يسجل المنافس هدفين في اللحظات الأخيرة ويفوز 3-2.

وكان سموحة سيقفز إلى صدارة الدوري لو خرج بالانتصار لكنه بدلاً من ذلك يحتل المركز الرابع متأخراً بنقطتين عن الرجاء المتصدر.

وسبق لصدقي العمل في الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة حسن شحاتة وتوج مع مصر بكأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات بين 2006 و2010.