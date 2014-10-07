الأهلي ينفي إقالة جاريدو

المصدر: القاهرة ـ من إيهاب محروس

رفض النادي الأهلي, الأنباء التي ترددت عن إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو , في حالة التعثر في بطولة الدوري أو خسارة الكونفدرالية.

وقال محمد عبدالوهاب عضو مجلس إداراة الأهلي في تصريحات خاص ل"إرم" " الاهلي لا يتعامل مع أي مدرب بالقطعة, الحساب في نهاية الموسم.

وأضاف عبدالوهاب " كل التقارير التي تحدثت عن إقالة جاريدو في حالة الهزيمة مرة أخري بالدوري, أو خسارة الكونفدرالية لا أساس لها من الصحة.

وتابع عبدالوهاب " نحن نريد بناء فريق للمستقبل , ونعلم أن أمامنا طريق طويل لكي نحقق هدفنا , لذا سنعطي الجهاز الفني فرصته كاملة حتي نهاية الموسم , وبعدها سنتخذ القرار المناسب , الذي يخدم مصلحة الفريق.

يذكر أن هناك العديد من التقارير, قد أكدت أن النادي الاهلي سيقوم بإقاتلة جاريدو في حالة خسارة نهائي الكونفدرالية, أو التعرض لأي هزيمة جديدة بالدوري.