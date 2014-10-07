"فتنة" الدكة تهدد الأهلي

المصدر: القاهرة ـ من إيهاب محروس

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد فتنه كبيرة داخل النادي الأهلي, بسبب غضب بعض نجوم الفريق من عدم المشاركة, في المباريات مع الفريق منذ أنطلاق الموسم الحالي.

وعبر عدد من نجوم الفريق عن غضبهم الشديد نتيجة جلوسهم علي دكة البدلاء, وعدم وجود دور لهم مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وكان أبراز من عبروا عن غضبهم هم كريم بامبو الذي تألق الموسم الماضي, وشارك في فوز الفريق ببطولة الدوري العام, وكذلك لؤي وائل القادم للفريق من صفوف ليرس البلجيكي, والظهير الإيسر حسين السيد.

ويسعى الجهاز الفني للجلوس مع اللاعبين والتأكيد على أنهم سيحصلون على فرصتهم خلال الفترة المقبلة, خوفا من حدوث فتنه تهدد استقرار الفريق.