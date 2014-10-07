الزمالك يهدد توفيق وجابر بالدكة

قرر نادي الزمالك، منح مهلة أخيرة للثنائي أحمد توفيق وعمر جابر، لتجديد عقديهما مع الفريق، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وعلمت شبكة "إرم" الإخبارية، أن الزمالك منح عمر جابر وأحمد توفيق مهلة 48 ساعة لتجديد عقديهما مع الفريق؛ لإغلاق هذا الملف قبل أن تنتشر الشائعات التي تهدد استقرار الفريق.

وطلب مرتضى منصور، رئيس الزمالك، من إسماعيل يوسف، تهديد توفيق وجابر بعدم المشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق, في حال عدم تجديد عقديهما مع النادي.

يذكر أن أنباء قوية، ترددت عن قيام أحمد توفيق لاعب الزمالك بتوقيع عقود الانتقال للأهلي مقابل 10 ملايين جنيه.