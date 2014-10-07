صبحى بديلاً لـ"إكرامي" في منتخب مصر

يغادر محمد صبحي، حارس مرمى سموحة، القاهرة مساء الثلاثاء، متجهًا إلى بتسوانا، للحاق ببعثة المنتخب المصري التى غادرت مساء الإثنين، لمواجهة بتسوانا، الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة لتصفيات أمم إفريقيا 2015.

وجاء انضمام، "صبحي" ليكون بديلاً لشريف إكرامي الذي أصيب في مران الفريق اليوم، وينضم إلى أحمد الشناوي وأمير عبدالحميد.

يذكر أن المنتخب المصري، خسر أمام السنغال وتونس في الجولتين الأوليين، ما يجعل مواجهته مع بتسوانا مصيرية، حيث لا بديل أمامه سوى الفوز، للاستمرار في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة.

وقسمت المنتخبات الإفريقية إلى سبع مجموعات يصعد الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى المنتخب صاحب أفضل مركز ثالث، والمغرب صاحبة الأرض.