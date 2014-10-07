عودة ميدو تثير فتنة في الزمالك

تسود حالة من الانقسام داخل نادي الزمالك، حول عودة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للفريق ورئيس قطاع الناشئين، لتولي منصب المدرب المساعد للمدير الفني الجديد للفريق.

ويشعر الجهاز الجديد لنادي الزمالك بقيادة محمد صلاح بالغضب من عودة "ميدو" للجهاز بسبب عصبيته الشديدة، التي تهدد استقرار الفريق، وستؤدي إلى مشاكل مع المدير الفني الجديد.

وطلب الجهاز الجديد "المؤقت" عدم تعيين "ميدو" في منصب المدرب المساعد، خاصة وأن هناك العديد من لاعبي الفريق لا يرغبون في عودة ميدو للجهاز الفني.

يذكر أن أنباء ترددت عن رغبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في تعيين أحمد حسام "ميدو" في منصب المدرب المساعد للمدير الفني الأجنبي الجديد للزمالك المقرر التعاقد معه خلال أيام قليلة.