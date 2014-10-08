مدرب الكويت يطالب بأمواله لدى الزمالك

قال مدرب منتخب الكويت الحالي البزازيلي غورفان فيييرا في تصريحات صحافية مساء الثلاثاء إنه،تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضد نادي الزمالك لعدم حصوله على مستحقاته المادية من النادي الأبيض أثناء تدريب الفريق.

وأوضح أن مجلس إدارة الزمالك الأسبق، برئاسة ممدوح عباس رفض إعطائه مستحقاته المادية، ومعه مساعده ماركو عن آخر شهرين عمل فيهم لدى الزمالك، كما لم يمنحه قيمة الإقامة في الفندق آأخر 20 يوماً ولم يعطيه تذاكر السفر.

وأضاف مدرب منتخب الكويت الحالي، أن "ممدوح عباس لم يحترم تعاقده واتفاقه مع يومساعدي وماركو في النواحي المادية، ومنذ بدأت تدريب الزمالك راتبي تأخر لأربعة أشهر كاملة، كنت أصرف من حسابي الخاص وصبرت كثيراً حتى يتعافي النادي من مشاكله المادية".

وأكد "فييرا" أنه كان يتمنى البقاء في الزمالك، لكنه رحل لعدم التزام النادي بدفع رواتبه ومعاملته بإهمال من جانب ممدوح عباس، مضيفاً "كان اضطر لطرق أبواب ممدوح عباس ومطالبته بمستحقاتي مثل المتسول"، معرباً عن ثقته في كسب القضية لدى الفيفا ضد الزمالك، وحصوله على كافة مستحقاته.