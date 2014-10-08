بوتسوانا تستعد لمصر بـ5 محترفين

غابرورن- ذكر موقع الاتحاد البتسواني لكرة القدم، أن قائمة المنتخب التي ستواجه منتخب مصر الجمعة المقبل، ضمت خمسة محترفين من بينهم 4 في جنوب إفريقيا ولاعب واحد في الهند، بينما يأتي الـ25 لاعباً من أندية محلية في بوتسوانا.

وضمت القائمة لحراسة المرمى: مومبولي ماسولي، ويجاري ديكاجو، وموديري ماروما (بولوكواني الجنوب أفريقي)، وكابيلو دامبي (بلاتينيوم ستارز الجنوب أفريقي).

وفي خط الدفاع : اودوين أوليري، وموشى جاولاو، و أوبيلي نكنجا، وليوتويستي تشيرلتسو، و بويتوميلو مافوك، وبيلونتلي ليرولي، و جونتيلي مورامو، و مباريثا.

وفي خط الوسط: ساتو أوجبوتسي، وبونولو، و كابيلو سيكانيانج، و ليمبوني تشيرليتسو، وأوفينتسي ناتو (أتليتكو كالكاتا، الهند)، و جالابجوي مويانا، و كارابو فيري، وموجوجي جابونامونج، و جويل موجوروسي (بلومفونتيك سيلتيك، جنوب أفريقيا)، وموجاكلودي نجيلي (بلاتنيوم ستارز، جنوب أفريقيا)، و ليبوجانج ديتسيلي، وخاموستسيلي كوفينجوا، و سينجلومي بوي، و أونكاشتيسي ماكانجتي.

وفي الهجوم: جيرومي راماتاكاواني، و موكاجاثي موكاجاثي، و كينانو كيجيثوليتسيلي.

ويخوض المنتخب البوتسواني مواجهة أمام مصر يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات. ويحتل المنتخب البوتسواني المركز الثالث بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن مصر المتذيل، بينما يتصدر المنتخب السنغالي المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن تونس.