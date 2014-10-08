دوراتي يخلف حسام حسن في الزمالك

دوراتي يخلف حسام حسن في الزمالك

النادي اختار مدرباً برتغالياً لتدريب الفريق، بعد أن منعت المتطلبات المالية التعاقد مع المدير الفني السابق لمنتخب كوستاريكا بينتو.

المصدر: القاهرةـ من عمرو جاب الله

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن المدير الفني السابق لمنتخب بوركينا فاسو البرتغالي باولو دوراتي، سيتولى المهمة الفنية لقيادة الزمالك، خلفاً لحسام حسن.

وأضاف شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء أن "المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء سيصل القاهرة خلال 72 ساعة، لإنهاء إجراءات التعاقد معه، برفقة مدرب أحمال سبورتنج لشبونة البرتغالي السابق والذي من المقرر أن يتولى مهمة الأحمال البدنية للقلعة البيضاء".

كان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، استقر مع اللجنة الفنية المكلفة باختيار، الفني السابق لمنتخب كوستاريكا بينتو، مهمة قيادة الفريق الأبيض، إلا أن بينتو رفض عرضا قدمه له الزمالك بالحصول على مبلغ نصف مليون دولار كراتب في العام.

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