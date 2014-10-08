دوراتي يخلف حسام حسن في الزمالك

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النادي اختار مدرباً برتغالياً لتدريب الفريق، بعد أن منعت المتطلبات المالية التعاقد مع المدير الفني السابق لمنتخب كوستاريكا بينتو.