5 قتلى في موسم الانتقالات الأقوى

المصدر: القاهرة ـ من إيهاب محروس

شهد موسم الانتقالات الصيفية الماضي حرباً شرسة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بعد أن أصبح إبرام الصفقات بمثابة نقطة نجاح لمجلسي محمود طاهر ومرتضى منصور بعد شهور قليلة من انتخابهما.

وكان الزمالك صاحب نصيب الأسد في الصفقات الصيفية بالتعاقد مع 16 لاعباً هم الحارس أحمد الشناوي وعلي جبر والبوركيني محمد كوفي وأحمد دويدار وإسلام جمال ورضا العزب وصالح موسى وأحمد سمير وإبراهيم صلاح وأحمد عيد وطارق حامد والنيجيري معروف يوسف وأيمن حفني وخالد قمر وباسم مرسي والبوركيني عبد الله سيسيه.

وتعاقد الأهلي مع 8 لاعبين هم الأثيوبي صلاح الدين سعيدو وحسام غالي ولؤي وائل وشريف حازم وباسم علي ومحمد رزق ومحمد فاروق وإسلام رشدي.

حرب الصفقات الصيفية للأهلي والزمالك كانت لها ضحايا في صفوف الفريقين أصبحوا أسرى لدكة البدلاء وبعيدين عن التألق المعهود لهم مؤخراً.

صفقات الأهلي والزمالك الكثيرة "قتلت" مواهب كانت في طريقها لبناء مستقبل تأكد الجميع أنه باهر من خلال ما قدموه مع أنديتهم الموسم الماضي.

1- كريم بامبو

حصل كريم بامبو جناح فريق الشباب بالنادي الأهلي على الفرصة في أواخر الموسم الماضي باكتشاف فتحي مبروك المدير الفني السابق الذي سد باللاعب فراغ كبير لغياب وليد سليمان نجم وسط الفريق الذي كان مصاباً.

ومع انضمام محمد فاروق ومشاركته بشكل أساسي بجوار وليد سليمان الذي عاد متألقاً عقب تماثله للشفاء من الإصابة ، وجد بامبو نفسه خارج قائمة الأهلي للمباريات المحلية بعد استبعاده من القيد الأفريقي ليبقى اللاعب خارج حسابات المدير الفني الحالي الأسباني جاريدو.

2- رمضان صبحي

تألق رمضان صبحي بشكل لافت مع الأهلي في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق فتحي مبروك لدرجة أن الكثيرين شبهوه بالنجم المعتزل مؤخراً محمد أبوتريكة.

وجاء تألق صبحي في الأهلي ليجعل البعض يتوقع أن يصبح اللاعب صاحب الـ 17 ربيعاً أساسياً في صفوف القلعة الحمراء خلال المرحلة القادمة إلا أن اللاعب وجد نفسه خارج حسابات الأسباني جاريدو المدير الفني الحالي.

جاريدو عليه أن يعيد النظر في بقاء صبحي احتياطياً خاصة أن اللاعب لديه القدرة على التواجد في مركز رأس الحربة المتأخر بجوار عمرو جمال.

3- يوسف أوباما

يرتبط اسم يوسف إبراهيم "أوباما" بدور المنقذ في صفوف الزمالك بعد أن نجح في تسجيل هدف الفوز أكثر من مرة في وقت قاتل للفريق الأبيض.

ورغم أن أوباما قدم موسماً رائعاً مع المدير الفني الأسبق أحمد حسام "ميدو" إلا أنه خرج من حسابات الجهاز الفني السابق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.