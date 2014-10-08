انقلاب في الزمالك

المصدر: القاهرة ـ من أحمد رامي

يدرس مسؤولي نادي الزمالك تعيين مدير فني وطني لفريق الأول بالنادي, في حالة الفشل في التعاقد مع البرتغالي دوراتي, الذي وصلت معه المفاوضات لمراحل متقدمة.

وقال مصدر داخل اللجنة المسؤولة عن اختيار المدير الفني الجديد للزمالك في تصريح لشبكة "إرم" الإخبارية "الاتجاه السائد داخل الزمالك, هو التعاقد مع مدير فني أجنبي, واقتربنا من دوراتي, لكن قد يتغير الموقف في أي لحظة".

وأضاف المصدر "في حالة الفشل في التوصل لإتفاق نهائي مع دوراتي, سيتم اللجوء لمدير فني من أبناء الزمالك لقيادة الفريق في الموسم المقبل".

يذكر أن نادي الزمالك قد قام بإقالة حسام حسن المدير الفني للفريق بعد التعادل أمام الشرطة والداخلية , في الدوري العام.