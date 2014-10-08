الزمالك مهدد بفقدان 6 نقاط وتذيل الدوري

أصبح فريق الزمالك مهددا بفقدان 6 نقاط من رصيده في بطولة الدوري والتراجع للمركز العشرين والأخير في جدول ترتيب البطولة بسبب شكوى المدرب البرازيلي جورفان فييرا ضد النادي الأبيض في الفيفا لعدم حصوله على مستحقاته.

وأكد فييرا في تصريحات صحفية أنه تقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لعدم حصوله على راتبه عن أخر شهرين بالاضافة لقيامه بدفع قيمة السكن في الفندق عن أخر شهر وقيمة تذاكر السفر له ولمساعده ماركو.

وشدد فييرا على أنه واثق أن حكم الفيفا سيكون في صالحه وقد يوقع عقوبات مغلظة على نادي الزمالك.

وكان الاسماعيلي قد تعرض لعقوبة مماثلة بخصم 6 نقاط من رصيده بقرار من الفيفا بسبب عدم منحه المستحقات المادية للاعبه السابق الغاني جون أويري.

وأصبح رصيد الاسماعيلي نقطتين فقط في الدوري بدلا من 8 نقاط ليحتل المركز الرابع عشر بدلا من المركز الثاني الذي كان من المفترض أن يكون متواجدا فيه.

ويحتل الزمالك حاليا المركز التاسع برصيد 5 نقاط ، وفي حالة حذف 6 نقاط من رصيده مثل الاسماعيلي سيصبح رصيده -1 ليتراجع للمركز العشرين والأخير بدلا من الأهلي الذي يحتل حاليا المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.